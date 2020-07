Russland testar gnagarar for pest etter fleire smittetilfelle

utenriks

Testar blir mellom anna gjennomførte på murmeldyr i regionen Burjatia aust i Sibir, opplyser det russiske mattilsynet.

Området grensar til Mongolia, der det førre veke vart stadfesta to tilfelle av pestsmitte. Det russiske mattilsynet åtvarar om at det er auka risiko for at sjukdommen blir spreidd til Burjatia, men meiner at det ikkje er for at pesten skal smitte vidare inn i Russland.

Dei to smitta i Mongolia er brør som begge hadde ete murmeldyrkjøtt. Styresmaktene i fjellområda Tuva og Altai har no åtvara befolkninga mot å jakte på og ete murmeldyr.

Tysdag opplyste Verdshelseorganisasjonen at dei overvaker eitt tilfelle av pest i Kina, etter å ha vorte varsla om smitta av styresmaktene i Beijing.

Pest er svært smittsamt og smittar frå dyr til menneske gjennom kontakt eller loppebit. Enkelte mongolske område ved den russiske grensa har ein naturleg høg førekomst av pest.

