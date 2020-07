utenriks

Ifølgje Johns oppteljinga til Hopkins-universitetet er det totalt registrert like under 3 millionar tilfelle – 2.991.351 for å vere nøyaktig. Ifølgje universitetet er 131.362 amerikanarar døde etter ein auke siste døgn på 1.114.

Tala skil seg frå Worldometers tal. Dei har totalt 3.097.084 tilfelle i USA og 133.972 døde.

