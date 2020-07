NHO etterlyser auka innsats på hydrogen i Noreg

utenriks

– Her er det ei tydeleg melding til Noreg, seier Almlid til NTB.

Han meiner EU-kommisjonen viser veg med den nye hydrogenstrategien som vart lagt fram onsdag. I strategien blir det varsla ei storstilt industrisatsing dei kommande åra for å gjere EU verdsleiande på fornybart hydrogen.

No er Almlid bekymra for at Noreg skal bli hengjande etter.

– Her må vi verkeleg passe på at vi heng med i valsen, for hydrogen er ei kjempestor eksportmoglegheit for Noreg, der vi kan tene gode pengar og skape mange arbeidsplassar, seier Almlid til NTB.

– Det blir kravd meir innsats og at ein er meir tydeleg viss Noreg skal klare å henge med, åtvarar han.

NHO-sjefen trekker fram den norske hydrogenstrategien som vart lagt fram av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) førre månad. Medan den nye EU-strategien er «eit kjempesteg i rett retning», er den norske for lite konkret, meiner Almlid, som spesielt etterlyser ei tydelegare satsing på såkalla blått hydrogen.

– Målet må vere at Noreg skal leie an og ha minst like høge ambisjonar som EU, slår han fast.

(©NPK)