Kina opnar kontor for tryggingsagentar i Hongkong

utenriks

Det nye kontoret er i eit hastig ombygd hotell ved sida av Victoria-parken, der demonstrasjonar og protestar mot Kina har vore arrangert i årevis, inkludert ei årleg minnemarkering for undertrykkinga på Tiananmen-plassen i 1989.

Ein plakett med namnet til tryggingsorganisasjonen vart avdekt på veggen til hotellet onsdag morgon, og politiet blokkerte gatene rundt med vassfylte barrierar. Eit kinesisk flagg vart òg heist framfor bygget.

Under innviinga av det nye hovudkvarteret kalla Hongkongs leiar Carrie Lam opninga ein historisk augneblink. Ho sa at Kinas etterretningsapparat blir ein viktig partnar i arbeidet for å Kinas nasjonale tryggleik.

Den nye sikkerheitslova, som vart innført etter fleire år med protestar mot Kina, gjer undergraving, separatisme, terrorisme og utanlandsk innblanding til kriminelle handlingar.

Lova er den grovaste krenkinga av avtalen som vart inngått mellom Kina og Storbritannia i samband med overføringa av Hongkong til Kina i 1987.

Eitt land, to system-avtalen garanterte at Hongkong kunne ha sitt eige politiske system med ytringsfridom, val og uavhengige domstolar i 50 år.

(©NPK)