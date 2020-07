Bolsonaro tek hydroksyklorokin for å bli frisk

utenriks

Bolsonaro testa positivt for koronaviruset tysdag etter å ha tona ned alvoret i koronapandemien i månadsvis og nekta å bruke munnbind.

Han sa han følte seg dårleg, hadde feber og kjende smerter i musklane, og at det vart teke røntgenbilete av lungene hans.

Men seinare sa han at han følte han seg betre, takka vere antimalaria-medisinen hydroksyklorokin. Han posta eit bilete av seg sjølv på sosiale medium medan han tok tredje dose av medisinen.

Verken Verdshelseorganisasjonen (WHO) eller ekspertar på koronaviruset meiner at hydroksyklorokin verkar mot viruset, og tvert imot kan vere farleg for dei som har hjarteproblem.

USAs president Donald Trump sver også til hydroksyklorokin og hevdar han tok medisinen i fleire veker for å verne seg mot viruset.

