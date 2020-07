Biden vil halde USA i WHO

utenriks

– Amerikanarane er tryggare når USA er engasjert i å styrkje den globale helsa. På den første dagen min som president vil eg gå inn i WHO igjen og rette opp igjen leiarskapen vår i verda, tvitra Biden.

USAs regjering gav tidlegare tysdag FN formell beskjed om at landet trekkjer seg ut av Verdshelseorganisasjonen WHO, med verknad frå juli neste år.

– Kongressen har fått beskjed om at POTUS offisielt har trekt USA ut av WHO midt i ein pandemi, tvitrar senator Bob Menendez, som er Demokratanes øvste representant i utanrikskomiteen.

POTUS er ei forkorting for USAs president.

Oppseiingstida er eitt år, og dersom prosessen blir fullført, mistar WHO sin største økonomiske bidragsytar. I mellomtida må USA innfri dei økonomiske forpliktingane sine, ifølgje FN.

Trump varsla i mai at han ville trekkje landet ut av WHO og skulda organisasjonen for å ha svikta under pandemien. Han kunngjorde òg at USAs middel til WHO skulle frysast.

