Zoom og LinkedIn suspenderer samarbeid med Hongkong-styresmaktene

Til liks med Google, Twitter, WhatsApp, Facebook og Telegram, som allereie har gjort det same, viser selskapa til bekymring over Kinas nye nasjonale sikkerheitslov for regionen.

Ein talsperson for videotenesta Zoom seier selskapet vil halde situasjonen under oppsyn og vurdere «eventuelle råd frå USAs regjering», ifølgje medium i Hongkong tysdag.

I ei epostutveksling som har vorte delt på Twitter, opplyser ein kommunikasjonsmedarbeidar i LinkedIn at selskapet har suspendert samarbeid med rettsvesenet i Hongkong medan dei «gjennomgår den nye lova».

I tråd med lova kan styresmaktene leggje inn førespurnad frå ein «relevant tenesteleverandør om å tilby identifikasjonsdokument eller assistanse med dekryptering» ved behov.

