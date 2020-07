WHO erkjenner at koronaviruset kan spreiast via luftsmitte

utenriks

– Vi erkjenner at det dukkar opp nye bevis på dette feltet. Derfor trur vi at vi er nøydde til å vere opne om desse bevisa og forstå implikasjonane dei medfører, sa WHO-professor Benedetta Allegranzi på pressekonferansen på tysdag.

Ei stor internasjonal gruppe av forskarar gjekk tidlegare denne veka ut med ei oppmoding til mellom anna WHO om å erkjenne at koronaviruset kan spreiast via luftboren smitte, og mykje lengre enn to meters avstand.

Den siste tida har WHO fått refs frå fleire hald for å tilsynelatande ha avvike noko frå det internasjonale vitskaplege samfunnet. WHO har lenge halde fast ved at viruset primært blir spreidd via dropesmitte ved hosting eller nysing og kontaktflater, og organisasjonen har teke avstand frå teorien om luftboren smitte.

