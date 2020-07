USA: Sjukehus i fleire delstatar nesten fulle

utenriks

Intensiveiningane på fem sjukehus i St. Petersburg-området i Florida er fulle, og på det store Baptistsjukehuset i Miami er det berre fire ledige av 88 senger på intensiveininga.

– Viss vi held fram i dette tempoet, vil vi ikkje ha nok respiratorar, ikkje nok rom, seier David de la Zerda, som er intensiv-direktør og lungelege på Miamis Jackson Memorial Hospital.

Også i Texas fryktar styresmaktene at fleire sjukehus er i ferd med å bli fullstendig overbelasta. Over 8.000 menneske er innlagde på sjukehus for covid-19, og i Houston er det ikkje lenger ledige senger på intensiveiningane.

I Arizona er belegget på sjukehuset i delstaten på 89 prosent, og det blir meldt om liknande situasjonar i Sør-Carolina, Alabama, West Virginia og andre delstatar.

Aukar i 41 statar

Talet på nye smittetilfelle aukar no i 41 av USAs 50 delstatar, og talet på positive testar aukar i 39 delstatar. Ifølgje Worldometer er det no registrert over 3 millionar smitta og 132.000 døde av koronaviruset.

Over 50.000 nye tilfelle blir registrerte kvar dag i USA, men talet på dødsfall er langt lågare enn då epidemien først braut ut i mars og april. Det kjem ifølgje ekspertane av betre behandling og at mange fleire av dei smitta er unge som ikkje blir så sjuke.

Men dei seier òg at ein kan vente høgare dødstal igjen i løpet av få veker, fordi ikkje alle unge slippar lett frå sjukdommen, og dei kan òg smitte eldre familiemedlemmer.

I Florida vart det sett ny rekord laurdag med 11.400 nye tilfelle, og både der og i andre statar i sør og vest innfører guvernørar, som for få veker seier ville gjenopne økonomien, nye strenge tiltak for å bremse epidemien.

I California er delstatsforsamlinga mellombels suspendert etter at fem av medlemmene i forsamlinga testa positivt.

Alvorleg situasjon

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci sa måndag at situasjonen verkeleg ikkje er god.

– Det er ein alvorleg situasjon som vi må handtere umiddelbart, sa han og la til at USA i røynda berre er i det første utbrotet til viruset.

Likevel avviste Det kvite hus igjen appellar frå heile landet om å gi ordre om at alle må bruke munnbind. Stabssjef Mark Meadows sa at det er opp til guvernørane og ordførarane å bestemme det.

Mange stader er det nettopp det dei gjer. Miamis ordførar Carlos Gimenez stengde måndag alle restaurantar, sju veker etter at dei fekk opne igjen, og West Virginias guvernør Jim Justice endra kurs og gav folk ordre om å bruke munnbind utandørs.

(©NPK)