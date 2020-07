Tryggingsrådet stemmer over forlengd Syria-nødhjelp

utenriks

Resolusjonsforslaget er lagt fram av Tyskland og Belgia, trass russisk motstand, opplyser diplomatiske kjelder.

Det inneber at nødhjelpsforsyningane blir forlengde med ytterlegare eitt år, at han skal vere uavhengig frå Syrias regjering og komme til landet ved to stader på grensa til Tyrkia.

Russland ønskjer på si side at nødhjelpa blir innført på berre éin stad på den tyrkiske grensa og at forlenginga skal vere på seks månader.

Tryggingsrådet blir venta å stemme over resolusjonsforslaget tysdag.

(©NPK)