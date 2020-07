Tidlegare journalist skulda for Nato-spionasje i Russland

utenriks

Det er ikkje kjende kva Nato-land det gjeld.

Ivan Safronov, ein tidlegare profilert journalist, tiltredde i jobben som informasjonsrådgivar for Roskosmos-sjefen Dmitrij Rogozin for to månader sidan.

Safronov er sikta for forræderi og risikerer opp til 20 år i fengsel. Han er skulda for å ha samla inn konfidensiell informasjon frå det russiske militæret på førespurnad frå eit Nato-land, ifølgje det russiske nyheitsbyrået Interfax, som siterer FSB-kjelder.

Ifølgje Interfax er det mogleg at saka kan koplast til Safronovs tidlegare journalistiske arbeid opp mot militæret. Roskosmos seier saka ikkje er relatert til Safronovs stilling i organisasjonen.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov seier at ifølgje informasjonen som Kreml har vorte presentert for, så er Safronov ikkje arrestert for journalistisk aktivitet.

Safronov hadde ein prestisjefylt jobb som Kreml-reporter, men fekk sparken i avisa Kommersant i fjor. Elleve journalistar sa opp i protest mot oppseiinga av Safronov og redaktøren Maksim Ivanov.

