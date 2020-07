utenriks

Målingane er gjort av klimaovervakingstenesta C3S, som er ein del av EUs Copernicus-prosjekt.

– Gjennomsnittstemperaturen i heile arktiske Sibir samanlagt var over 5 grader høgare enn normalt og over éin grad høgare enn i 2018 og 2019, som begge hadde dei to førre juni-rekordane, heiter det i ei fråsegn frå C3S.

C3S-leiar Carlo Buontempo seier at temperaturane i Arktis stig raskare enn i resten av verda, og han kallar utviklinga «urovekkjande».

