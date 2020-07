Mary Trumps bok kjem 14. juli

utenriks

Den 240 sider lange boka heiter «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man». Den er venta å innehalde ei rekkje lite smigrande omtaler av den amerikanske presidenten.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er dotter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døydde i 1981. Ho omtaler sin eigen familie som «giftig».

– Ho beskriv eit mareritt av traume, destruktive forhold og ein tragisk kombinasjon av omsorgssvikt og misbruk, skriv forlaget Simon & Schuster om boka.

Forlaget har flytta utgivingsdatoen fram med to veker etter at ein domstol avviste eit søksmål frå Trump-familien, som prøvde å få til eit mellombels forbod mot å gi ut boka.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, meiner boka er i strid med ein teiepliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Ho får ikkje sjølv distribuere boka, men retten meiner forlaget ikkje er del av avtalen. Dermed får dei trykkje og distribuere ho.

Boka kjem i kjølvatnet av tidlegare nasjonal tryggingsrådgivar John Boltons bok, som beskriv Trump som korrupt og inkompetent.

