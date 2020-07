Koronasmitta Bolsonaro seier han føler seg frisk

utenriks

– Prøven var positiv, sa Bolsonaro, som for ein gongs skuld hadde på seg munnbind, til pressa i Brasilia, ifølgje avisa The Guardian.

Bolsonaro seier samtidig at han føler seg «heilt fin» og at han berre har milde symptom på virussjukdommen covid-19.

Brasil er hardast ramma i verda etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millionar smitta.

Sidan byrjinga av pandemien har Bolsonaro tona ned det han kallar «berre ein liten influensa». Den høgrepopulistiske presidenten har ignorert reglar om sosial distansering og bruk av munnbind.

– Eg er i form, normal. Eg har til og med lyst til å gå meg ein tur her, men eg kan ikkje på grunn av tilrådingane til legane, sa Bolsonaro til journalistane tysdag.

Bolsonaro sa til CNN Brasil måndag at han hadde vorte koronatesta og at det vart teke eit røntgenbilete av lungene hans på eit militærsjukehus for å vere på den sikre sida.

Same dagen gjorde Bolsonaro fleire endringar for å lette på påboda i ei ny lov som gjer det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlege.