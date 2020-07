The Telegraph: Storbritannia vil fase ut Huawei innan 2024

utenriks

Tory-rebellar meiner at planen om å fase ut Huawei frå Storbritannia innan 2029 er for treig, opplyser kjelder til The Telegraph.

Dei har trua med å sabotere alle lovforslag frå regjeringa ved å leggje inn anti-Kina-klausular heilt til Johnson blir medgjerleg.

Opprørarane i statsministerens eige parti vil òg at Johnson skal forplikte seg til ikkje å bruke Huawei-teknologi i telekomnettet og skifte til andre produsentar innan dei neste 12 til 18 månadene.

Telekomselskap har bede om at utfasinga skal skje over ein mykje lengre tidsperiode sidan det vil bli svært dyrt for dei å erstatte alle Huawei-komponentar.

Ein leken rapport frå etterretningsorganet GCHQ dannar bakteppet for opprøret. I rapporten blir det mellom anna peika på at nye USA-sanksjonar kan tvinge Huawei til å bruke teknologi som ikkje er påliteleg, noko som kan auke tryggingsrisikoen for britane.

Tidlegare sjef for MI6, John Sawers, er blant dei som har teke til orde for at Huawei bør stengjast heilt ute frå det britiske nettet.

