Svensk journalist er framleis i live etter 18 år i eritreisk fengsel

utenriks

Opp gjennom åra har det vore motstridande meldingar om Isaaks tilstand.

– Ja, faren min er i live. Og du tenkjer kanskje: Korleis veit du det? Det er her taust diplomati kjem inn. Eg kan ikkje og får ikkje seie meir, sa dottera Betlehem Isaak måndag til Sveriges Radio.

Ho seier vidare at ho ikkje vil gå inn i detaljar rundt korleis ho har fått vite at faren lever, og viser til den tause diplomatiske prosessen som går føre seg.

– Det kallast taust diplomati fordi ein ikkje kan eller ikkje får lov til å snakke om kva som skjer på utsida, sa ho.

55 år gamle Dawit Isaak søkte asyl i Sverige i 1987, og vart svensk statsborgar i 1992. Om lag åtte år seinare reiste han tilbake til Eritrea for å arbeide for den uavhengige avisa Setit, som skreiv om kritikken mot presidenten i landet.

Isaak vart arrestert i september 2001, då Eritreas styresmakter slo hardt ned på uavhengige aviser, og Isaak vart stempla som ein forrædar. Sidan har få høyrt frå han.

I helga sa òg leiaren for ein komité som arbeider for å få Isaak sett fri, at Isaak er i live. Leiaren, Leif Obrink, ville ikkje gå i detalj, men sa at informasjonen han hadde fått «er ein tiar» på ein skala frå éin til ti.

Eritrea blir ofte rangert i botnen av pressefridomsindeksen til Reportere uten grenser.

(©NPK)