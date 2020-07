Storbritannia innfører sanksjonar mot russarar og saudiarabarar

utenriks

Det er første gongen at Storbritannia på eiga hand peikar ut og straffar personar og organisasjonar som er skulda for brot på menneskerettane, skriv The Guardian.

Sanksjonane inneber at midla og eigedelane til aktørane blir frose, i tillegg til at dei blir pålagde innreiseforbod til Storbritannia.

– Denne regjeringa er forplikta til å sørgje for at Storbritannia blir ein endå sterkare aktør i kampen for det gode her i verda. Dei som er skuldige i dei verste menneskerettsbrota, vil bli halde ansvarlege av oss, seier utanriksminister Dominic Raab.

25 av personane er frå Russland. Dei blir utpeikte på grunn av den antekne tilknytinga deira til dødsfallet til advokaten Sergej Magnitskij, som døydde i eit russisk fengsel i 2009. Magnitskij arbeidde tidlegare for den britiske finansmannen og Putin-kritikaren William Browder.

I tillegg er òg 20 saudiarabiske statsborgarar ramma av sanksjonane. Det britiske utanriksdepartementet meiner at desse hadde ei rolle i drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som vart drepen på den saudiarabiske ambassaden i Istanbul i 2018.

På sanksjonslista står òg personar frå Myanmar og Nord-Korea, ifølgje The Guardian.

