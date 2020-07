Russisk journalist funnen skuldig i «rettferdiggjering av terrorisme»

utenriks

Påtalemakta bad om seks års fengsel og eit forbod mot å drive med journalistikk i fire år, men Prokopjeva slapp unna med ei bot på 500.000 rublar, tilsvarande rundt 65.000 norske kroner.

Likevel er ho dømd for å rettferdiggjere terrorisme etter at ho skreiv ein kommentar for kanalen Echo of Moscow om eit angrep mot den russiske etterretningstenesta FSB.

I november 2018 sprengde ein 17 år gammal anarkist seg sjølv i lobbyen til FSB i Arkhangelsk nord i Russland. Tre personar vart skadde i angrepet.

I kommentaren kopla Prokopjeva angrepet til det politiske klimaet under president Vladimir Putins styre.

Tilhengjarar i salen ropte at dommen var ei skam og at ho ikkje er skuldig då dommaren las opp rettsavgjerda.

Journalistorganisasjonen Reportere utan grenser bad Russland droppe saka i forkant av rettssaka og meinte ein dom vil setje ein presedens som utgjer ein fare for alle russiske journalistar

Dei siste åra har russiske styresmakter slått hardt ned på kritikarar, inkludert journalistar, som opplever stadig trongare kår for ytringsfridommen i landet.

(©NPK)