Jeffrey Epsteins ekspartnar overført til fengsel i New York

utenriks

58-åringen er sikta for å ha hjelpt Epstein med å misbruka ei lang rekkje mindreårige jenter gjennom fleire år.

Britisk-amerikanske Maxwell vart arrestert førre veke, og har sete i varetekt i New Hampshire. Ho er òg sikta for å ha gitt falsk forklaring til politiet. Maxwell har heile tida nekta straffskuld i saka.

Det vil truleg bli ei høyring førstkommande fredag, og påtalemakta argumenterer for at det finst ein ekstrem risiko for unndragingsfare dersom Maxwell blir sett fri frå varetekt.

(©NPK)