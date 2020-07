India: Kina har byrja tilbaketrekking ved grensa

utenriks

Indiske regjeringskjelder seier til nyheitsbyrået at Kina har byrja å trekkje tilbake soldatane sine frå området der 20 indiske soldatar vart drepne 15. juni. Kina har ikkje oppgitt kor mange av soldatane deira som døydde i trefningane.

Dei indiske tapa er blant dei største langs grensa dei siste fem tiåra. Den dramatiske eskaleringa har ført til samtalar mellom høgtståande tenestepersonar frå begge land om korleis spenninga kan dempast.

Dei ikkje namngitte indiske kjeldene seier at kinesiske styrkar har byrja å pakke ned telt og anna utstyr i Galwan-dalen i Himalaya der samanstøyten fann stad.

I tillegg skal fartøy vere observert på veg bort frå området og to andre omstridde grenseområde.

Som svar på spørsmål om Kina har byrja tilbaketrekking frå Galwan-dalen, svarte talsmann Zhao Lijian for Kinas utanriksdepartement at begge sider «tar effektive grep for å trekke seg ut og lette situasjonen på grensa».

