Dommar: Omstridd oljerøyrleidning i USA må mellombels stengjast

Den føderale dommaren peikar på at han er klar over konsekvensane ein slik mellombels nedstenging vil medføre, men strekar under at nedstenginga er nødvendig inntil det finst ei grundig miljø-utgreiing.

Oljerøyrleidninga har vore svært omstridd fordi ho kryssar Missouri-elva på grensa mellom North og Sør-Dakota, like ved eit reservat knytt til urfolksgruppa Standing Rock Sioux. Urfolksgruppa hentar vatnet sitt frå elva og fryktar forureining.

Selskapet bak Dakota Access har likevel forsikra at oljerøyrleidninga er sikker.

– Denne leidninga skulle aldri ha vorte bygd her. Vi har fortalt dei dette heilt frå byrjinga av, seier ein talsperson for urfolksgruppa.

Nord-Dakota Petroleum Council kallar rettsavgjerda måndag «sjokkerande» og peikar på at oljerøyrleidninga fraktar rundt 570.000 fat olje dagleg.

Då utbygginga av oljerøyrleidninga starta for rundt fire år sidan førte det til massive og til tider valdelege demonstrasjonar. I 2017 selde DNB seg ut av prosjektet på grunn av omsynet til urbefolkninga.

