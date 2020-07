Demokratiaktivist Joshua Wong ber verda stå saman med Hongkong

utenriks

Wong er ein av dei mest profilerte demokratiaktivistane i Hongkong og er mislikt av styresmaktene i Beijing.

I samband med at han og fleire andre blir straffeforfølgde for protestane i fjor, talte han utanfor ein domstol i Hongkong måndag.

– Vi må framleis la verda få vite at dette er tida for å stå saman med Hongkong, sa Wong og la til at dei aldri vil gi opp og overgi seg til Beijing.

Den nye sikkerheitslova som tredde i kraft førre veke, rettar seg mot handlingar som kinesiske styresmakter meiner kan splitte Kina og undergrave statsmakta, og dessutan terrorhandlingar og anna åtferd som truar nasjonal tryggleik.

Dermed kan aktivistar som vil ha sjølvstende eller autonomi, blir straffa for meiningane sine.

Det førte mellom anna til at demokratigruppa Demosisto, som Wong leidde, vart oppløyst.

(©NPK)