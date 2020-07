40.000 nye smitta i USA

utenriks

Det samla talet koronasmitta i USA er vakse til 2.876.143 etter at 39.379 nye tilfelle vart registrerte søndag. 129.891 menneske har døydd av viruset.

Søndag var fjerde dag på rad med rekordhøge talet på smitta, inkludert ein topp på 57.683 fredag. Det noko lågare talet på søndag kan komme av etterslep i rapporteringa på grunn av 4. juli-helga.

Smitta har dei siste vekene vore i rask auke i 40 delstatar etter at mange delstatar, dei fleste republikanskstyrte, gjenopna for tidleg. No er dei i ferd med å stramme kraftig til igjen for å bremse pandemien.

USA er hardast ramma i verda av koronaviruset, både i talet på smitta og i døde. I talet på smitta per innbyggjar ligg landet på sjette plass. Der ligg Belgia øvst.

