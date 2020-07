Putin signerte grunnlovsendring som lèt han potensielt styre til 2036

utenriks

– Russlands borgarar har gjort sitt val, og i tråd med den avgjerda, har eg signert eit dekret som offisielt skriv endringane inn i Grunnlova, seier Putin.

I ei folkeavstemming gjekk 78 prosent inn for ein pakke med endringar. Den viktigaste er at Putins presidentperiodar «blir nullstilte». Det betyr at han kan veljast for ytterlegare to seksårsperiodar og kan bli sitjande til 2036.

Før endringa kunne han ikkje stilt på nytt når den inneverande perioden går ut i 2024. Då har han sete tolv år samanhengande, i tillegg til dei drygt åtte åra frå nyttårsaftan 1999 til 2008. Mellom 2008 og 2012 var han statsminister, medan statsminister Dmitrij Medvedev rykte opp til presidentvervet.

