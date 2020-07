utenriks

Merkel tok på seg eit svart munnbind med EU-logo då ho kom til Forbundsdagen fredag. Ho tok det av seg etter å ha sett seg ned på skikkeleg avstand frå andre.

Også torsdag vart ho avbilda med munnbind under eit møte med delstatsministrar.

Merkel har tidlegare fått kritikk for ikkje å ha brukt munnbind offentleg. Ho har då svart på kritikken med å seie at ho har sørgt for å halde tilstrekkeleg avstand til andre og derfor ikkje har trunge å bruke det.

(©NPK)