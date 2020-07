Hydros bauksittproduksjon i Brasil teke opp att etter straumbrot

utenriks

Tre høgspentmaster velta 20. juni og førte til straumbrot for Paragominas. Straumbrotet stansa mellombels produksjonen ved gruva. Høgspentmastene har no vorte reparerte og straumtilførselen er retta opp igjen, skriv Hydro i ei pressemelding.

Hydros aluminiumsraffineri Alunorte har òg sett i gang produksjonen igjen.

Førebels tyder undersøkingar på at straumbrotet vart forårsaka av at delar til mastene vart stole. Også i desember i fjor vart produksjonen mellombels stansa på grunn av at ei høgspentmast velta.

