Britisk IS-sympatisør dømt for å ha planlagt bombing av katedral i London

utenriks

37-åringen vart arrestert etter at ho hadde diskutert planar om å plassere ei bombe ved St. Paul's Cathedral i London med to politibetjentar som jobba undercover.

Metropolitan Police har tidlegare fastslått at ho hadde bestemt seg for å dra til London, ta inn på eit hotell og gjere nærare undersøkingar.

Ho hadde gitt dei to undercover-politibetjentane to sekkar, som ho bad dei om å fylle opp med eksplosiv, og ho hadde svore truskap til den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Ifølgje BBC var kvinna tidlegare rusavhengig. Ho skal ha konvertert til islam etter at ho vart imponert over kor snill ein tidlegare, muslimsk nabofamilie var.

(©NPK)