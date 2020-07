Amnestys tidlegare Tyrkia-sjefar dømde til fengsel i terrorsak i Tyrkia

utenriks

Av dei i alt elleve tiltalte vart fire personar kjende skuldige og dømt til fengsel under rettsmøtet på fredag i Istanbul, medan sju andre vart frikjende. Alle avviser at dei har gjort noko gale.

Taner Kilic, som tidlegare var sjef for Amnesty International i Tyrkia, er dømt til seks år og tre månaders fengsel for medlemskap i ein terrororganisasjon. Også ein annan tidlegare Amnesty-sjef, Idil Eser, og dessutan to andre, må i fengsel, medan svenske Ali Gharavi og tyske Peter Steundterer blant dei som vart frikjent.

– Absurde skuldingar. Ingen bevis. Etter ei tre år lang rettssak er Taner Kilic dømt for medlemskap i ein terroristorganisasjon, skriv Andrew Gardner frå Amnesty International på Twitter fredag.

Gülen-skuldingar

Taner Kilic blir skulda for band til Gülen-nettverket, som president Recep Tayyip Erdogan skuldar for kuppforsøket i 2016. Dei tre som vart kjende skuldige, fekk over to års fengsel for å ha støtta terror.

Alle elleve vart arresterte sommaren 2017 i samband med eit møte som menneskerettsaktivistar heldt om nettryggleik på øya Bÿükada utanfor Istanbul. Tyrkiske styresmakter meinte at dei hadde ein heilt annan dagsorden og skulda dei for å ha planlagt statskupp.

Dommen skulle allereie ha falle i oktober i fjor, men vart utsett på ubestemt tid. I februar vart det gjort eit nytt forsøk, men rettssaka vart òg då utsett, utan at det var klart kvifor.

Heim til Sverige

Ti av dei sikta vart lauslatne frå eit tyrkisk høgtryggingsfengsel i oktober 2017 i vente på dommen. Både Gharavi og Steudtner kunne dermed forlate Tyrkia.

Taner Kilic vart først lauslaten mot kausjon i august 2018 etter å ha halde til 14 månader i fengsel.

Ei rekkje kjendisar og kulturpersonlegdommar har engasjert seg i saka, blant dei Whoopi Goldberg, Peter Gabriel, Ai Weiwei, Catherine Deneuve og Angélique Kidjo.

«Når menneskerettighetsforsvararar blir knebla, truar det rettane til oss alle», skreiv dei i eit ope brev i 2017.

