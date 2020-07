Uroa held fram i Etiopia

utenriks

Over 90 menneske er drepne under protestane i Addis Abeba og Oromia-regionen etter drapet måndag. Byen er nedstengt, og ingen får gå ut.

Etiopiske styrkar har vore utplasserte i hovudstaden under dei tre dagane med protestar og har prøvd å hindre sinte demonstrantar i å komme inn i byen.

Hachalu Hundessa var leiar for oromo-folket, Etiopias største etniske gruppe, og ei kjend stemme under demonstrasjonane som førte til at regjeringa vart styrta og Abiy Ahmed vart statsminister i 2018.

Framleis skyting

Skyting kunne torsdag framleis høyrast i mange nabolag, og gjengar med machetar og stokkar herja i gatene. Vitne fortel om ein situasjon der oromo-ungdom støyter saman med andre og med politiet.

internett og mobildata er kutta, og Human Rights Watch er bekymra over at det har vorte umogleg å få informasjon om situasjonen i byen.

81 menneske er drepne under uro rundt om i Oromia-regionen, som omgir hovudstaden, og åtte sivile og to politifolk er drepne i Addis Abeba.

Hachalu vart torsdag morgon gravlagt i heimbyen sin Ambo, ni mil vest for Addis Abeba. Berre ei mindre gruppe familiemedlemmer og andre fekk vere til stades då kista vart senka i jorda ved sida av ei ortodoks kyrkje.

Politiet opplyser at dei har arrestert tre mistenkte for ugjerninga, som statsminister Abiy kallar ein tragedie.

Risikerer forverring

Ein kjend oromo-aktivist, Jawar Mohammed, vart saman med over 30 andre arresterte under protestane tysdag.

Drapet på Hachalu og arrestasjonen av Jawar risikerer å forverre situasjonen der oromo-folket lenge har klaga over undertrykking og marginalisering under fleire tiår med diktatur. Dei synest ikkje situasjonen har vorte veldig mykje betre sidan Abiy, som sjølv er oromo, kom til makta.

Resten av dei omfattande reformene som Abiy har planlagt, har vorte forseinka etter at den politiske opninga bana vegen for at etniske klager kom til overflata, i nokre tilfelle i form av dødelege samanstøytar.

