USA bekymra etter folkeavstemminga i Russland

– Vi er bekymra over rapportane om at russiske styresmakter prøvde å manipulere resultata av den nylege avstemminga om grunnlovsendringar, inkludert rapportar om bruk av tvang mot veljarar, press mot motstandarar av endringane og restriksjonar mot valobservatørar, seier talsperson Morgon Ortagus i det amerikanske utanriksdepartementet.

Det endelege resultatet av folkeavstemminga viste at 78 prosent stemde for grunnlovsendringane, som mellom anna inneber at president Vladimir Putin potensielt kan sitje ved makta til 2036.

