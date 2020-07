Trump-bok kan likevel trykkjast og blir distribuert

utenriks

Tysdag vart publiseringa stansa fordi boka, som har tittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» visstnok var i strid med ein teiepliktavtale signert av Mary Trump i 2001.

Boka vart førebels stoppa inntil Mary Trump og forlaget hennar, Simon & Schuster, forsvarte utgivinga i eit høyring 10. juli.

Onsdag oppheva ein ankedomstol i New York forbodet mot at boka kan trykkjast og sendast ut. Den var planlagd publisert 28. juli, men fleire tusen eksemplar er allereie sendt ut til bokhandlarar og andre.

Restriksjonane mot forfattar Mary Trump blir likevel haldne oppe etter at Donald Trumps bror, Robert Trump, saksøkte henne for brot på ein teiepliktavtale i familien. Verken ho eller nokon av representantane hennar får distribuere boka, men retten meiner forlaget ikkje er del av avtalen. Dermed får Simon & Schuster trykkje og distribuere boka.

I retten sa forlaget at det ikkje var kjent med avtalen mellom Mary Trump og slektningane før ho vart saksøkt.

Ankedomstolen tok ikkje stilling til om boka kan stansast på bakgrunn av søksmålet frå Robert Trump.

(©NPK)