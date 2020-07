Putin vinn folkeavstemminga som kan sikre han makta til 2036

utenriks

Med 99 prosent av stemmene talt opp, etter seks dagar med røysting, har 78 prosent støtta grunnlovsreforma, melder det russiske nyheitsbyrået Tass.

Det er opninga for at Putin kan stille til to nye periodar som president, som har fått mest merksemd. Men reforma forbyr òg likekjønna ekteskap, sikrar betre pensjonsvilkår og skriv Gud inn i Grunnlova.

Ifølgje valkommisjonen stemde litt over 21 prosent mot reforma som opnar for at Putin kan sitje i 16 år til. Valdeltakinga var på 65 prosent.

Kan sitje lenge

Den 67 år gamle presidenten har sete ved makta som president eller statsminister i to tiår, og Putin er dermed den lengstsittande presidenten i Russland eller Sovjetunionen sidan Josef Stalin.

Den inneverande perioden til presidenten går ut i 2024, men med endringane kan han stille til to nye periodar på seks år.

I den siste talen sin til folket før stemmelokala stengde, fastslo Putin at avstemminga dreier seg om «stabilitet, sikkerheit og velstand».

Grunnlovsreforma har allereie vorte banka gjennom i nasjonalforsamlinga, men Putin har hevda at folkeavstemminga er avgjerande for å gi endringane legitimitet.

Regjeringa har lagt alt til rette for å sikre flest mogleg stemmer. Avstemminga byrja for ei veke sidan og vart avslutta onsdag.

Talte til folket

Statleg TV viste onsdag bilete av Putin i det faste stemmelokalet sitt der han fekk ein valsetel av ein valmedarbeidar som hadde på seg munnbind.

Putin, kledd i mørk dress og slips, brukte ikkje noka form for vern.

Avstemminga skulle opphavleg vore halden 22. april, men vart utsett som følgje av koronapandemien.

Populistiske forslag

Det blir garantert i grunnlovsreforma at minstelønna skal vere mogleg å leve av og at pensjonar skal aukast i takt med inflasjonen.

– For oss pensjonistar er det veldig viktig at dei aukar pensjonen vår kvart år, sa 79 år gamle Valentina Kungurtseva, som stemde i Vladivostok i Aust-Russland, til nyheitsbyrået AFP.

– Så lenge vi har ein god president, vil livet vere bra, la ho til.

Det blir òg fastslått i forslaget at russisk lov har forrang framfor folkeretten.

Kritisk opposisjon

Opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj oppmoda til boikott av avstemminga og har sagt at Putin berre ønskjer å vere president resten av livet.

– «Resultata» dei har kunngjort, er falske og ei stor løgn. Dei har ikkje noko å gjere med kva det russiske folket meiner, seier Navalnyj.

Opposisjonen i Russland, svekt av undertrykking og manglande tilgang på statskontrollerte medium, har ikkje klart å stable på beina ein vellykka nei-kampanje.

20-åringen Sergej Goritsvetov, som leverte stemma si i St. Petersburg, sa at han ikkje støttar reforma. Likevel sa han at han ikkje trur det vil utgjere nokon forskjell.

– Eg stemde mot, og eg håpar det vil vere mange av oss, men eg veit ikkje om det vil forandre noko. Om ikkje anna sa eg kva eg meinte, sa han.

Meldingar om feil

Golos, som er ei uavhengig valobservatørgruppe, har uttalt at dei har fått hundrevis av klagar på at ting ikkje har gått riktig for seg, inkludert at folk har stemt fleire gonger eller vore utsett for press.

Ella Pamfilova, som leier valkommisjonen i landet, har avvist påstandane.

I Ramenki-distriktet i Moskva vart det avdekt feil ved røystinga og oppteljinga i eitt av vallokala. Desse stemmene vart kjende ugyldige av valkommisjonen etter at den hadde vurdert ein video frå vallokalet.

(©NPK)