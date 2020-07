Mississippi firar flagget med sørstatskorset

utenriks

Mississippi vart dermed den siste delstaten som brukte eit flagg med korset frå Sørstatene. Guvernør Tate Reeves underteikna tysdag lova som tok frå flagget offisiell status.

Ein av dei som deltok på seremonien under flaggfiringa, var 91 år gamle Robert Clark, som var den første svarte som vart medlem av delstatsforsamlinga i 1967, og som hadde ein bestefar som var slave.

Mississippi har vore under aukande press under Black Lives Matter-protestane for å endre det 126 år gamle flagget sitt.

Særleg i Sørstatene har protestane fokusert på dei mange symbola som framleis finst frå borgarkrigen, då Sørstatane, som ønskte å behalde slaveriet, braut ut av USA.

(©NPK)