Weinstein-offer får 19 millionar dollar

Utbetalingane – som svarer til rundt 184 millionar kroner – må framleis godkjennast av to dommarar, men vart kunngjort av regjeringsadvokaten i New York tysdag.

– Weinstein og produksjonsselskapet svikta sine kvinnelege tilsette. Etter all trakasseringa, truslane og diskrimineringa oppnår dei endeleg ei viss rettferd, seier regjeringsadvokat Letitia James. Ho nemner ikkje eit tidlegare forlik på 25 millionar dollar inngått med titals kvinner i desember.

I søksmålet mot Weinstein og The Weinstein Company blir det påpeika at den mektige filmprodusenten «kravde eller tvang kvinnelege tilsette til uønskt seksuell omgang som ei motyting for at dei fekk behalde jobben eller vart forfremma».

Ein advokat som representerer fleire av kvinnene i søksmålet er langt frå fornøgd med utfallet. Han meiner Weinstein slepp billeg unna og ikkje treng å betale av eiga lomme for å dekkje erstatningane.

– I forliket tek han heller ikkje noko ansvar for handlingane sine, seier Douglas Wigdor.

68 år gamle Weinstein sonar ein dom på 23 års fengsel for éi valdtekt og eitt seksuelt overgrep. Til saman har nesten 90 kvinner komne med skuldingar mot Weinstein.

(©NPK)