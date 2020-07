Uklart når Israels annektering startar

utenriks

Statsminister Benjamin Netanyahu har lenge sagt at annekteringa skulle finne stad 1. juli, men onsdag stadfesta ein av Netanyahus statsrådar, Ofir Akunis, at det likevel ikkje blir no.

Planen har vorte møtt av unisone internasjonale protestar, mellom anna frå FN, EU og Storbritannias statsminister Boris Johnson, og onsdag strøymde òg tusenvis av palestinarar ut i gatene for å protestere.

Men det som ser ut til å ha forseinka planen, er at Trump-administrasjonen i Washington har nølt med å gi den fulle støtta si.

– Koordinering med den amerikanske administrasjonen er noko som ikkje kan tilsidesetjast, sa Akunis til radiostasjonen til hæren.

Vil ha annektering før USA-val

Utanriksminister Gabi Ashkenazi seier òg at det er uklart når det kjem ei kunngjering om «iverksettinga av suverenitet», som er orda Israel brukar for å beskrive annekteringa som det internasjonale samfunnet vurderer som folkerettsstridig.

Forsvarsminister Benny Gantz har sagt at annekteringa må vente til koronakrisa er under kontroll.

Netanyahu drøfta tysdag saka med USAs ambassadør David Friedman, som er ein entusiastisk tilhengjar av annekteringsplanen.

Netanyahu er oppteken av i alle fall å setje i verk planen før valet i USA, i tilfelle president Donald Trump tapar. Utfordraren Joe Biden er imot einsidige israelske annekteringar.

Skapar tvil

Forseinkinga har skapt tvil om Netanyahu til slutt vil gjennomføre den svært omstridde planen.

Netanyahu lova i valkampen føre det siste valet å starte annekteringa 1. juli, i tråd med Trumps Midtausten-plan.

Annekteringa skal etter planen omfatte Jordandalen og dei jødiske busetjingane som er spreidde rundt på den palestinske Vestbreidda, til saman 30 prosent av Vestbreidda.

Trump ser for seg at palestinarane skulle få opprette ein eigen stat med avgrensa styresmakt på dei resterande områda, noko palestinarane avviser tvert.

Men planen har vorte sterkt fordømt internasjonalt. FN, EU og viktige arabiske land som Israel ønskjer å halde seg inne med, seier alle at planen strid mot folkeretten og vil undergrave alt håp om ei tostatsløysing med ein palestinsk stat ved sida av Israel.

Britisk protest

Også nære allierte og mangeårige forsvararar av Israel åtvarar mot annekteringa. Boris Johnson kallar planen ulovleg, i strid med folkeretten og ikkje i Israels interesse.

– Eg har alltid vore ein inderleg forsvarar av Israel. Derfor har det vore trist å følgje forslaga om å annektere palestinsk territorium, skriv Johnson i eit innlegg publisert på framsida av Israels største dagsavis, Yediot Ahronot.

– Eg fryktar at denne planen ikkje vil oppnå målet om å sikre Israels grenser, og vil vere i strid med Israels langsiktige interesser, held fram den britiske statsministeren.

Om planen blir sett i verk, gjer han det klart at Storbritannia ikkje vil anerkjenne nokon endringar i grensene frå 1967, bortsett frå det som måtte bli avtalt mellom partane.

Arabiske protestar

Planen har òg vorte sterkt fordømd av arabiske land som Israel ønskjer varmare band til for å motstå ein felles trussel frå Iran, blant dei fleire av Golfstatane.

Jordan, det einaste arabiske landet utanom Egypt som Israel har formelle band til, gjer det klart at ei annektering kan utløyse ein massiv konflikt, og ser ikkje bort frå å bryte fredsavtalen frå 1994.

Palestinarane varsla protestar mot planen i Jordandalen og Ramallah onsdag ettermiddag, og på Gazastripa møtte tusenvis av menneske fram til ein demonstrasjon på formiddagen.

