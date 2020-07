utenriks

Grunnlovsendringane opnar mellom anna for at president Vladimir Putin kan få ytterlegare to presidentperiodar og dermed sitje til 2036 dersom han vinn kommande val.

71 prosent har stemt for grunnlovsendringane, ifølgje resultat etter at 15 prosent av stemmene er talt opp.

