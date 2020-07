Johnson åtvarar Israel mot annektering

utenriks

Boris Johnson seier planane er ulovlege og ikkje i Israels interesse.

– Eg har alltid vore ein inderleg forsvarar av Israel. Derfor har det vore trist å følgje forslaga om å annektere palestinsk territorium, skriv Johnson i eit innlegg publisert på framsida av Israels største dagsavis, Yediot Ahronot.

– Eg fryktar at denne planen ikkje vil oppnå målet om å sikre Israels grenser og vil vere i strid med Israels langsiktige interesser, held den britiske statsministeren fram.

Koalisjonsregjeringa i Israel har komme fram til at den frå 1. juli kan byrje implementeringen av Donald Trumps forslag for å oppnå fred i Midtausten. Planen til den amerikanske presidenten opnar for annektering av jødiske busetjingar på Vestbreidda og Jordandalen.

– Annektering vil innebere eit brot på folkeretten, og det vil setje i fare Israels framsteg for å betre forholdet til den arabiske og muslimske verda, skriv Johnson.

Han understrekar at han framleis meiner den einaste vegen til varig tryggleik for Israel er ei løysing som sikrar rettferd og tryggleik for både israelarar og palestinarar.

– Eg nektar å tru at det er umogleg, skriv Johnson.

(©NPK)