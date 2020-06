YouTube stengjer ytre høgre-kanalar

utenriks

– Vi har klare retningslinjer som forbyr hatefulle ytringar på YouTube, og vi stengjer alle kanalar som kjem med fleire eller alvorlege brot på retningslinjene, seier ein talsperson for YouTube til AFP.

Kanalane til kommentatorane Richard Spencer og Stefan Molyneux, som blir rekna for å tilhøyre ytre høgre-sida, er blant dei som har vorte stengde ned. YouTube har òg stengd kanalen til tidlegare Ku Klux Klan-leiar David Duke.

Videoplattforma har fjerna over 25.000 kanalar for brot på retningslinjene deira etter at dei endra retningslinjene mot hatefulle ytringar for eit år sidan.

