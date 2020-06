Putin ber russarane stemme for ei trygg framtid

utenriks

I ein TV-sendt tale nokre timar før vallokala skulle stengje, sa Putin at folk bør stemme for det landet dei ønskjer å vidareføre til barna og barnebarna sine.

Han nemnde likevel ikkje den omstridde endringa som kan opne for at han kan stille til val i to seksårsperiodar til og eventuelt bli sitjande heilt fram til 2036.

– Vi stemmer for landet som vi ønskjer å bu i, med moderne utdanning og helsevesen, med påliteleg sosial tryggleik for borgarane, og med ei effektiv regjering som står til ansvar for samfunnet, sa Putin.

Endringane vil òg innebere at det blir flytta meir makt til presidentembetet og nasjonalforsamlinga, samtidig som konservative verdiar blir sikra, mellom anna ved at det blir innført eit klart forbod mot likekjønna ekteskap. Endringane skal òg sikre russarane betre pensjon og auka minimumslønn.

Vallokala opna torsdag førre veke og stenge onsdag kveld.

