Noreg skal bidra med 1,75 milliardar kroner til Syria og nabolanda

– Krigen i Syria har ført tilk enorme lidingar og øydeleggingar. Sivilbefolkninga i Syria og nabolanda er avhengig av humanitær bistand. Derfor held Noreg oppe eit høgt nivå på støtta, og vi vil i 2020 bidra med 1,75 milliardar kroner, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Tysdag blir den fjerde givarkonferansen for krigsherja Syria og framtida i nabolanda i Brussel halden, leidd av EU og FN.

– Først og fremst håpar vi frå norsk side at konferansen kan fornye og styrkje støtta i det internasjonale samfunn til det syriske folket, nabolanda og menneske i krise, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB via kommunikasjonsavdelinga si.

Givarkonferansen er ei oppfølging av London-konferansen i 2016 og Brussel-konferansane i 2017, 2018 og 2019. Ministrar frå ei rekkje land deltek, men også FN-organisasjonar og representantar frå frivillige organisasjonar.

Håpar på samla bodskap

Søreide seier at dei òg håpar at verdssamfunnet kan gi ein samla bodskap om støtte til ei politisk løysing på Syria-krisa, og trekker fram arbeidet til FNs spesialutsending for Syria, den norske diplomaten Geir O. Pedersen.

– Til slutt håpar Noreg konferansen kan rette søkelyset mot utfordringane som er knytte til den humanitære responsen, det vil seie å sikre at nødhjelpa faktisk når dei mest sårbare, seier Søreide til NTB.

Noreg gav ti milliardar kroner til respons på Syria-krisa mellom 2016 og 2019.

Krigsherja

Over 380.000 personar har mista livet i lden ni år lange borgarkrigen i Syria. Halve Syrias befolkning har vorte driven på flukt.

Leiar for FNs matvareprogram (WFP), David Beasley, har åtvara om at situasjonen kan føre til ein ny flyktningkrise som i 2015, då det kom 1 million flyktningar til Europa, hovudsakleg via Tyrkia og Hellas. WFP i Syria manglar i år finansiering på nærare 2 milliardar kroner.

Konflikten i Syria byrja i mars 2011 då demonstrasjonar mot president Bashar al-Assad vart slått ned med hard hand. Seinare greip opposisjonen til våpen, og situasjonen utvikla seg til ein krig som har involvert ei rekkje regionale makter, og dessutan Russland, USA og fleire andre land.

Restriksjonane knytt til koronaviruset, finanskrisa i Libanon og kollapsen av det syriske pundet har ført til ei økonomisk krise i landet.

(©NPK)