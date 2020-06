Kina har vedteke ny sikkerheitslov for Hongkong

utenriks

Kinas øvste lovgivande forsamling har godkjent den omstridde lova, som forbyr det Kina stemplar som lausrivingsrørsler, statsfiendtleg verksemd, terrorisme og samarbeid med framande makter, skriv South China Morning Post.

Lova kjem som eit svar på dei mange og til dels valdelege pro-demokratiske demonstrasjonane som har prega Hongkong det siste året.

Sikkerheitslova trer umiddelbart i kraft frå onsdag 1. juli, og det er den mest radikale endringa i den delvis sjølvstyrte regionen sidan Storbritannia overførte området til Kina i 1997, skriv Reuters.

Vil ikkje kommentere

Motstandarar fryktar at lova vil øydeleggje den politiske fridommen og svekkje Hongkongs sjølvråderett fordi liknande lover er brukte til å slå ned på politisk motstand på fastlandet.

Hongkongs 7,5 millionar innbyggjar har enno ikkje sett innhaldet i lova, og Hongkongs leiar Carrie Lam nekta på den vekevise pressekonferansen sin tysdag å kommentere saka fordi møta i Beijing framleis gjekk føre seg.

Kina sette dei folkevalde i Hongkong på sidelinja då dei innførte den nye sikkerheitslova, som vart signert berre seks veker etter at den vart kunngjord.

Trekker seg

Menneskerettsgrupper, mange vestlege land og FN har uttrykt uro for lova.

Like etter at ho vart vedteken, sa Hongkong-aktivisten Joshua Wong at han trekker seg som leiar for demokratigruppa Demosisto. Det skriv nyheitsbyrået Reuters.

Wong seier han kjem til å bli eit mål når den nye sikkerheitslova trer i kraft.

Regjeringa i Taiwan fordømmer lovendringa på det sterkaste, og USA har starta å trekkje tilbake delar av den særskilde handelsstatusen som Hongkong har hatt.