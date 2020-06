Human Rights Watch bekymra for Talibans rettsbrot

utenriks

Utdanninga til kvinner, deira ytringsfridom og rørslefridom har vorte innskrenka i nokre av områda Taliban har kontrollert i årevis, heiter det i ein rapport frå HRW.

Medan regjeringa og Taliban førebur seg på fredssamtalar, er det meir nødvendig enn nokon gong å sikre garantiar for at prosessen inkluderer tydelege forpliktingar på menneskerettsområdet, seier HRW.

Krav og forbod

I den 65 sider lange rapporten blir det mellom anna peika på at dei militante islamistane ikkje tillèt kvinner og jenter på få utdanning i Helmand-provinsen i sør. Dei hevdar lokalbefolkninga ikkje ønskjer dette, dels på grunn av kulturelle hindringar.

I Kunduz i nord, der befolkninga er meir open for å la jenter gå på skule, får dei halde fram skulegangen til dei når puberteten.

– Taliban har droppa nokre av dei strengaste tiltaka i områda dei kontrollerer, men det er framleis vanskeleg og farleg for folk å uttrykkje motstand mot Taliban-styret, seier HRWs visedirektør for Asia Patricia Gossman.

For menn er det obligatorisk med skjegg, og dei må møte opp til bønn, ifølgje rapporten. Taliban har òg innført strengt forbod mot å lytte til musikk og sjå på TV. Dei som bryt forbodet, blir straffa strengt.

Gossman seier Taliban bruker frykt til å styre og at dei ikkje er ansvarlege overfor samfunna dei kontrollerer.

– Må vise respekt

Til saman 138 personar i provinsanes Wardak, Helmand og Kunduz er intervjua i samband med rapporten. Intervjua skjedde mellom januar 2019 og april i år.

Dersom det skal vere mogleg å oppnå ein avtale med regjeringa, seier HRW at det er avgjerande at Taliban viser at dei respekterer mangfald, utdanninga til kvinner og menneskerettane.

(©NPK)