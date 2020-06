Det kvite hus visste om Taliban-rapport i 2019

utenriks

Tidleg i 2019 skal dei leiande embetsmennene fått kjennskap til etterretningsrapporten. Det er eitt år tidlegare enn det som tidlegare er opplyste, seier offisielle kjelder med kunnskap om saka til nyheitsbyrået AP.

Opplysninga om Russlands hemmelege utbetaling til Taliban-krigarar for angrep mot amerikanarar, var del av minst éin av president Donald Trumps skriftlege daglege etterretningsorienteringar, ifølgje kjeldene. Dåverande nasjonal tryggingsrådgivar John Bolton fortalde òg kollegaer at han hadde orientert Trump om det i mars 2019.

Trump avviser at han vart orientert om russisk støtte til Taliban i Afghanistan, fordi etterretninga visstnok ikkje såg på det som truverdig – ei forklaring Det kvite hus held fast ved. Det er likevel sjeldan at etterretningsopplysningar som blir sett på som tvilsame, blir presentert for leiande embetsmenn.

Også tidleg i år skal Russlands utbetaling av dusør har vore tema i ein av dei daglege orienteringane til presidenten, og saka skal ha vorte diskutert mellom nasjonal tryggingsrådgivar Robert O'Brien og Trump. O'Brien nektar for at det er tilfellet.

Ifølgje New York Times var det USAs etterretning som hadde konkludert med at den russiske militære etterretninga GRU tilbaud påskjøning til Taliban-krigarar for å drepe amerikanske soldatar i Afghanistan.

USAs nye etterretningssjef John Ratcliffe nekta òg seint søndag for at Trump eller Pence hadde vorte orienterte, men han lét vere å seie noko om sjølve rapporten.

Både Taliban og Russland har avvist rapporten til New York Times.

(©NPK)