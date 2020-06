WHO: Pandemien er ikkje i nærleiken av å vere over

utenriks

– Vi ønskjer alle at dette skal vere over snart slik at vi kan halde fram med dagleglivet vårt. Men den harde røyndommen er at dette ikkje eingong er i nærleiken av å vere over, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse måndag.

Det er no eit halvt år sidan Verdshelseorganisasjonen først vart merksam på smitteutbrotet i Wuhan i Kina.

– Sjølv om mange land har gjort framsteg, aukar pandemien i styrke globalt, sa Tedros. Han oppmoda alle land til å auke testinga, spore smittekontaktar, og i større grad setje folk i isolasjon eller karantene.

– Omfanget av pandemien kunne ha vore unngått gjennom verkemiddel og verktøy vi har tilgjengeleg, sa han.

