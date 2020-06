Trump nektar for å ha vorte orientert om Taliban-rapport

utenriks

Med anonyme tenestemenn som kjelder skreiv New York Times før helga at Trump i mars hadde vorte brifa av etterretninga om at Russland gav Taliban-krigarar belønningar for å angripe amerikanske soldatar i Afghanistan, men at han enno ikkje hadde bestemt seg for å svare.

Trump nekta søndag for at han hadde vorte orientert om saka, medan New York Times' artikkel gjenoppliva spekulasjonar om Trump var motvillig til å konfrontere Russland, noko som ville vere ein tryggingsrisiko for USA.

«Etterretninga har meldt til meg at dei ikkje finn denne infoen truverdig og derfor ikkje rapporterte til meg eller visepresident Mike Pence», tvitra Trump søndag kveld.

Ifølgje New York Times var det USAs etterretning som hadde konkludert med at den russiske militære etterretninga GRU tilbaud belønningar til Taliban-krigarar for å drepe amerikanske soldatar i Afghanistan.

USAs nye etterretningssjef John Ratcliffe nekta òg seint søndag for at Trump eller Pence hadde vorte orienterte, men han lét vere å seie noko om sjølve rapporten.

Både Taliban og Russland har avvist rapporten til New York Times.

