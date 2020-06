Trua på euroøkonomien er i ferd med å ta seg opp

utenriks

Etter ein botnnotering i april – på linje med den gong finanskrisa var på sitt verste – byrja den såkalla ESI-indikatoren så vidt å ta seg opp i mai. I juni skyt den fart og aukar frå 64,7 til 75,7 i eurosona, ifølgje førebelse tal frå EU-kommisjonens økonomidirektorat. For heile EU går indeksen frå 66,7 til 74,8. Det er den største oppgangen som er målt i nokon månad.

Indikatoren, som loddar stemninga i økonomien, ligg framleis betydeleg lågare enn før koronakrisa ramma. Så seint som i februar låg han på 104,5.

Medan oppgangen i mai var forsiktig og berre gjaldt delar av økonomien, peikar pilene no oppover i alle sektorar som blir målte: industri, tenester, varehandel og byggebransjen og dessutan blant forbrukarane.

Alle dei store eurolanda viser ei markant betring. I Frankrike aukar indeksen med 9,4, medan den går opp 8,3 i Nederland og 8,2 i Spania og Italia. I Tyskland er oppgangen på 6,6.

Også forventningane til arbeidsmarknaden gjorde eit hopp i månaden som straks er over. Ein eigen indikator her aukar med 12,7 poeng til 82,8 i dei 19 eurolanda. For alle dei 27 EU-landa går indikatoren opp 11,9 poeng til 82,7.

