Mississippi fjernar omstridd symbol frå delstatsflagget

Det var brei tverrpolitisk støtte for å fjerne symbolet frå flagget til delstaten sør i USA. Den republikanske guvernøren Tate Reeves seier han vil skrive under lovforslaget, og delstatsflagget mistar den offisielle statusen det har hatt så snart han gjer det.

Vedtaket vart først stemt gjennom i Representanthuset med 91 mot 23 stemmer. Nokre timar seinare stemde Senatet med 37 mot 14 stemmer for lovforslaget.

Flagget vart endra for meir enn hundre år sidan av politikarar som var overtydde om at den kvite blir rasa var overlegen. Endringa skjedde ein generasjon etter at sørstatane tapte den amerikanske borgarkrigen.

Innvendingane mot delstatsflagget har auka den siste tida i kjølvatnet av protestane mot rasediskriminering i USA. I Mississippi er 38 prosent av befolkninga svarte, og flagget er i stor grad rekna som rasistisk.

Mississippi er den einaste delstaten i USA som har sørstatssymbolet som del av det offisielle flagget. Georgia tok det bort i 2003.

Ein kommisjon skal no foreslå eit nytt flagg som skal innehalde orda «In God We Trust», og veljarane skal ta stilling til forslaget i valet i 3. november.

