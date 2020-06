Minst ti drepne i angrep på børsen i Karachi

utenriks

Også ein politimann og ein sivil person vart drepen i angrepet, opplyste politiet i den pakistanske storbyen måndag. Ytterlegare sju personar vart såra, mellom dei tre politibetjentar.

– Alle dei fire terroristane vart drepne av tryggingsstyrkar, opplyser politisjefen Sharjeel Kharal i Sindh-regionen, der Karachi er provinshovudstad.

Politisjef Ghulam Nabi Memon seier til nyheitsbyrået AFP at angriparane kom i ein bil, og at dei kasta ein granat mot bygningen før dei opna eld.

Ei separatistgruppe frå ein naboprovins, Balutsjistans frigjeringshær, seier han stod bak angrepet.

Angriparane var utstyrte med automatvåpen og hadde med seg store mengder våpen og ammunisjon, og dessutan mat, noko som tyder på at dei førebudde seg på ein langvarig gisselsituasjon. Dei prøvde å ta seg inn i hallen der aksjehandelen føregår, men ifølgje politiet vart angrepet slått raskt ned.

Gøymde seg på kontora

Børsen ligg midt i Karachis finansstrøk, og over 1.000 meklarar og andre tilsette var til stades i bygningen då angrepet skjedde midt på dagen måndag lokal tid. Tilsette søkte tilflukt inne på kontora sine, opplyser finansmeklaren Yaqub Memon til nyheitsbyrået AP.

Angrepet skjedde ved 10-tida lokal tid, og kort tid etter var tungt væpna politi på plass ved børsen. Lokale medium viste etter ei stund bilete av at politiet klarerte området. Dei tilsette vart samla i eitt rom, medan politiet gjekk frå etasje til etasje for å sikre at det ikkje låg igjen eksplosiv.

Ifølgje børsdirektør Farrukh Khan vart angriparane drepne før dei greidde å komme seg inn i hovudbygningen. Han opplyser at dagens handel hadde starta då angriparane storma bygningen.

Separatistgruppe

Balutsjistans frigjeringshær har i årevis kjempa for ein eigen uavhengig stat i heimprovinsen sin. Gruppa har dei siste åra gjennomført ei rekkje angrep i Karachi, mellom dei mot det kinesiske konsulatet i byen i november 2018. To personar vart drepne i angrepet. Gruppa er sterkt kritisk til eit kinesisk vegprosjekt som skal knyte hamnebyen Gwadar i Balutsjistan til Kina.

Gruppa la måndag ut bilete av fire tungt væpna menn, som blir oppgitte å vere identiske med angriparane.

Karachi var i mange år herja av både høg kriminalitet og politisk vald, der militante grupper med tilknyting til ulike politikarar ofte gjekk til angrep på kvarandre. Dei siste åra har likevel situasjonen vorte meir stabil.

(©NPK)