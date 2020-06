Måling viser stor fleirtal for russisk grunnlovsreform

utenriks

Det har på førehand vore venta at endringane vil gå gjennom med stort fleirtal. Dei opnar for at president Vladimir Putin kan stille til attval i 2024 og opnar moglegheita for at han blir sitjande i ytterlegare tolv år – fram til 2036.

Grunnlovsendringane vil òg innebere betre pensjonar og høgare minstelønn.

Det statlege russiske gallupinstituttet VCIOM publiserte måndag ei valdagsmåling som viser at rundt 76 prosent har stemt for endringane sidan vallokala opna torsdag førre veke.

Undersøkinga omfattar over 163.000 veljarar i 25 regionar. 70 prosent av dei som vart spurde om å delta, sa ja.

Ein av leiarane for valobservatørgruppa Golos, Grigorij Melkonjants, meiner at veljarane kan bli påverka av at målinga blir publisert før folkeavstemminga er over onsdag kveld.

VCIOM grunngir publiseringa med at det har vore sterk etterspurnad etter dataa og avviser samtidig at dette kan påverke resultatet.

– Det er ikkje eit lovbrot å publisere, skriv direktøren i gallupinstituttet, Valerij Fjodorov, i ein kort skriftleg kommentar til nyheitsbyrået AFP.

