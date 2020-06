Johnson vil følgje i Roosevelts fotspor

utenriks

I eit intervju med The Times seier Johnson at Storbritannia er på veg inn i ei turbulent tid, og at det er på tide å gjere noko av det same som USAs president frå 1933–1945 gjorde.

– Eg trur det er tid for ei «rooseveltiansk» tilnærming til Storbritannia, å verkeleg, verkeleg gå framover. Eg trur verkeleg investeringane vil betale seg, seier han.

Koronapandemien har skapt den kraftigaste nedgangen i britisk økonomi nokosinne, og tysdag er det venta at statsministeren vil lansere eit økonomisk program som inneber at milliardar av pund blir sprøytt inn i økonomien.

Johnsons kontor har allereie døypt initiativet for «bygg, bygg, bygg». Den første delen øyremerkjer 1 milliard pund til reparasjon av skulebygningar, ifølgje The Times. Beløpet svarer cirka til 12 milliardar kroner.

– Landet har gjennomgått eit djupt sjokk. Men i slike augneblinkar har du moglegheit til å endre og gjere ting betre. Vi ønskjer verkeleg å byggje opp på betre vis, å gjere ting annleis, å investere i infrastruktur, transport, breiband – alt du kjem på, seier Johnson.

Under dei harde trettiåra lanserte den dåverande amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt reformprogrammet New Deal. Reforma var eit brot med tanken om at økonomien måtte få segle sin eigen sjø. I staden fekk det offentlege eit langt større ansvar for å sikre velferd for alle, mellom anna gjennom trygdesystemet. Reformene skulle sørgje for at folk fekk auka kjøpekraft slik at dei økonomiske hjula kom i gang igjen.

